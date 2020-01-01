Купить водительское удостоверение в Москве поможет наша организация on-prava, мы предлагаем услугу по оформлению данного документа уже на протяжении многих лет, за это время накопился большой опыт решения всевозможных проблем водителей по приобретению водительского удостоверения, открытия категорий в правах, а также помощи лишенным в праве управления транспортным средством. С ними, Вы можете быть спокойны относительно подлинного качества документа и чистоты его оформления, а также нацеленности организации на результат, что предполагает соблюдения всех договоренностей, касаемо сроков и цены услуги.

Мы работаем для своих клиентов и предлагаем покупку прав в Москве под ключ, с оформлением всех сопутствующих справок, выписок и свидетельств, больше не потребуется стоять часами в очередях или бесконечно сдавать экзамены, мы сделаем всю необходимую работу для получения Вами готового результата.

Мы предлагаем услуги

Получение новых прав

Открытие категорий

Замена прав

Временные права для иностранцев

Помощь лишенным

Права на спецтехнику

Права ГИМС на маломерные суда



Стоимость покупки водительских прав в Москве

14.000 рублей начальная цена за которую может быть оформлено водительское удостоверение, точная сумма будет зависеть от множества факторов, таких как: какой вид услуги необходим, срочность, какие категории необходимо сделать, что из документов уже есть в наличии. Точную стоимость покупки прав можно узнать у сотрудника фирмы оставив заявку или позвонив по номеру телефона на сайте.

Оформить водительские права в Москве предлагаем на следующие ТС:

Мопед — Категория М в водительских правах, двигателем объемом до 50 куб. см., получить такой документ возможно при достижении 16 летнего возраста. Мотоцикл — Категория А и А1. А1 выдается с 16 лет, позволяет управлять мотоциклом объем двигателя которого менее 125 куб. см. А выдается с 18 летнего возраста, позволяет управлять мотоциклом с объемом двигателя более 125 куб. см. Трицикл — Категория B1 в правах, выдается документ с 18 летнего возраста. Легковое авто — Категория B в правах, выдается удостоверение с 18 лет. Возможно оформить как на автоматическую, так и на ручную коробку передач. Малые грузовики — Категория С1, можно оформить с 18 лет. Весом транспортного средства до 7.5 тонн Грузовое авто — Категория С, оформляется с 18 лет. Полноценный грузовик вес которого начинается от 7.5 тонн и не имеет ограничения. Маршрутка — Категория D1 в водительском удостоверении, выдается 21 года и предоставляет право управлять ТС с числом сидячих мест от 8 до 16. Автобус — В правах категория D, выдается с 21 года, дает право управлять автобусом с числом более 16 сидячих мест.

Сделать водительские права в Москве



Самостоятельно В on-prava Срок оформления от 2-х месяцев до 3-х дней Стоимость от 16600 руб. от 14000 руб. Обучение Самостоятельно Делаем за Вас Сдача в ГАИ Самостоятельно Делаем за Вас Медицинская справка Самостоятельно Делаем за Вас

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